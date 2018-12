Confira o que abre e o que fecha na Capital

Na véspera de Natal (24), as lojas funcionam das 8h às 18h. Na terça-feira de Natal (25), não haverá expediente - Divulgação

Todo fim de ano em razão das datas comemorativas, o horário de atendimento de supermercados, agências bancárias, órgãos públicos, e shoppings passam por alterações. Confira o que abre e o que não abre, e quais os estabelecimentos que terão os seus horários reduzidos nesta semana.

Supermercados

Segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS), não haverá expediente no Natal (25) e no primeiro dia de 2019, em decorrência da estipulação contida na Convenção Coletiva de Trabalho 2018-19

Comércio

Na véspera de Natal (24), as lojas funcionam das 8h às 18h. Na terça-feira de Natal (25), não haverá expediente. De quarta-feira (26) até sexta-feira (29), as lojas abrem das 8h às 18h. No último dia do ano (31), os consumidores poderão fazer compras das 8h às 16h.

Agências Bancárias

Hoje (24) em Mato Grosso do Sul, as agências estarão funcionando com um horário especial: das 8h às 10h. As agências não estarão funcionando nesta terça-feira de Natal. Sexta-feira (28) será o último dia útil de atendimento ao público. No dia 31 não haverá expediente.

Shoppings

Norte Sul Plaza – Hoje (24), o shopping funciona das 9h às 19h. No Natal (25) as lojas estarão fechadas e apenas a praça de alimentação e lazer vão funcionar das 11h às 21h. Do dia 26 ao dia 29 o shopping estará funcionando das 10h às 22h. No dia 30, o horário é das 12h às 20h. E no último dia do ano, o horário de atendimento é das 9h às 18h.

Shopping Campo Grande – Hoje (24), o shopping abrirá às 9h com fechamento às 18h. No dia 25 algumas lojas irão funcionar de forma parcial, mas a praça de alimentação e lazer estarão funcionando das 10h às 22h. No dia 30, lojas e quiosques estarão funcionando das 12h às 20h e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h. E no último dia do ano, o horário de atendimento é das 10h às 18h

Shopping Bosque dos Ipês – Hoje (24), o shopping estará funcionado das 10h às 18h. Na terça-feira (25), as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação estará funcionado das 12h às 18h. A parte de entretenimento estará funcionando das 12h às 20h.

Fáceis

Os Fáceis (Centrais de Atendimento ao Cidadão) não terão expediente na segunda e terça-feira. O atendimento só voltará ao normal na quarta-feira (26) – nas unidades dos terminais General Osório, Guaicurus e Aero Rancho o horário de funcionamento é das 8h às 16h, e na do shopping Bosque dos Ipês o atendimento acontece das 10h às 22h (determinados serviços encerram até às 19h).

Agenfas

As Agências Fazendárias (Agenfas) também não funcionam no feriado em nenhum dos municípios onde estão em atividade. O atendimento também volta ao normal na quarta-feira (26).

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) também ficarão fechadas, incluindo a do shopping Campo Grande.