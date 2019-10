Confira o que abre e o que fecha na Capital nos feriados

Com o feriado no Estado, muitos vão viajar, mas há aqueles que vão continuar na cidade para fazer compras ou colocar alguns serviços de casa em dia - Foto: Divulgação

Com o feriado no Estado, muitos vão viajar, mas há aqueles que vão continuar na cidade para fazer compras ou colocar alguns serviços de casa em dia. A partir de amanhã (10), alguns órgãos já param de funcionar devido ao Dia do Servidor. Na sexta-feira (11), é comemorado o feriado da Criação do Estado e no sábado (12) o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Confira:

Detran

O Departamento Estadual de Transito (Detran) atenderá normalmente até hoje (09). Após isso, acompanhará o ponto facultativo de quinta-feira e o feriado de sexta-feira, retomando os atendimentos na segunda-feira (14.10).

Fácil

As quatro unidades do Fácil na Capital: Fácil Guaicurus, Fácil General Osório, Fácil Aero Rancho e Fácil Bosque dos Ipês, também atenderão normalmente até quarta-feira, e acompanham o ponto facultativo e feriado. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira.

Unidades de Pronto Atendimento

Nestes dias de feriado, funcionam somente as atividades essenciais no atendimento à população, como os CRSs (Centros Regionais de Saúde) e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Campo Grande possui quatro CRS, localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia. Há seis UPAs nos bairros, localizadas no Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Bancos

As agências bancárias atendem normalmente hoje (10), mas fecham na sexta-feira (11) devido ao feriado da Criação do Estado.

Comércio

As empresas de comércio de Campo Grande que informaram Sindicato Laboral por escrito a decisão de abrir, estão autorizadas a abrir as portas na sexta (11) e no sábado (12).

Supermercados

Os supermercados de Campo Grande vão funcionar portas normalmente nesta sexta (11) e sábado (12), segundo a AMAS (Associação Sul-mato-grossense de Supermercados).

Shoppings

Shopping Campo Grande - Vai funcionar normalmente das 10h às 22h.

Shopping Bosque dos Ipês - O shopping vai funcionar das 10h às 22h, com atendimento normal nas lojas satélites e âncoras, na praça de alimentação e nas atividades de entretenimento.

Shopping Norte Sul Plaza - Horário normal de funcionamento, das 10h às 22h, nas lojas satélites e âncoras e praça de alimentação.

Shopping Pátio Central - Na sexta-feira (11), as lojas abrem das 9h às 17h, enquanto a praça de alimentação fica aberta até as 19h. Já no sábado (12), a praça de alimentação funciona das 9h às 19h, mas o funcionamento é facultativo às lojas.