Confira o que abre e o que fecha na Capital na Semana Santa

Com o feriado nacional da Semana Santa, nesta sexta-feira (19) e Tiradentes no próximo domingo (21), muitas pessoas decidiram viajar para curtir o fim de semana. E para os que não vão sair de Campo Grande, o horário de alguns estabelecimentos vão ter o seu horário alterado. Confira:

Comércio

Nesta sexta-feira, o comércio de Campo Grande não vai funcionar, em cumprimento à Lei Complementar nº 81, de janeiro de 2006, do município, que veda a concessão de abertura.

Supermercados

Os supermercados funcionarão normalmente na sexta, por serem regidos pelo decreto n° 9.127/2017, que inclui o comércio varejista de supermercados e de hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e aos feriados civis e religiosos.

Postos de Saúde

Somente hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde que funcionam 24 horas abrem normalmente neste período.

Hemosul

A Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul abrirá normalmente até quarta feira (16). Na quinta-feira (18) todas as unidades de coleta de Campo Grande e do interior abrem das 7h às 11h. Já na sexta-feira (19) não haverá expediente. No sábado, o funciona só o Hemosul da Capital: das 7h às 12h.

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado prolongado, portanto, emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (22).

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) não terá atendimento ao público no feriado prolongado. Dúvidas da população podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500 no interior.

Atendimento Fácil

Com o feriado prolongado da Semana Santa, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão, voltam a funcionar somente na segunda-feira (22).

Correios

As agências fecham somente na sexta-feira e no sábado (20). As unidades franqueadas que abrem nos sábados funcionam normalmente.

Bancos

De acordo com o SindicarioNET, o Sindicato dos Bancários de Campo Grande, haverá o atendimento nas agências bancárias até nesta quinta-feira (18). Sexta-feira (19) as agências estarão fechadas e voltam a funcionar na segunda-feira (22).

Lotéricas

O funcionamento fica a critério de cada lotérica, mas os sorteios de jogos não acontecem na sexta-feira (19).

SHOPPINGS

Pátio Central

De acordo com a administração, o shopping funciona normalmente nesta quinta-feira (18), mas nesta sexta-feira (19), não haverá expediente no shopping do centro.

Norte Sul Plaza

Somente a praça de alimentação e áreas de lazer funcionam de 11h até 21h, nesta sexta-feira. Das 14h até as 20h, na praça de eventos, uma oficina de chocolateria e confecção de ovos de colher estará acontecendo para as crianças, de forma gratuita.

Campo Grande

Na sexta-feira, somente a praça de alimentação estará funcionando, das 10h às 20h. Já no domingo de Páscoa, as lojas satélites e quiosques (estabelecimentos menores) funcionam das 13h até às 19h e a lojas âncoras (maiores) das 11h às 20h. A praça de alimentação é das 10h às 20h.

Bosque dos Ipês

No dia 18, o horário de funcionamento da praça de alimentação será das 10h às 22h. As áreas de lazer ficarão abertos a partir do 12h até às 22h e o cinema segue o horário da programação. As lojas e âncoras ficarão fechadas, exceto as Lojas Americanas e Cacau Show, que abrirão de 12h às 20h. No sábado e no domingo de Páscoa, o horário de funcionamento das lojas permanece normal.