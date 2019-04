Confira o que abre e fecha no feriado do dia do trabalhador

Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (1o de maio) não haverá expediente para os servidores públicos estaduais, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado em janeiro deste ano. Os órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual retornam ao expediente normal na quinta-feira (2.5).

As folgas não se aplicam aqueles que trabalham em serviços considerados essenciais, que não podem ser interrompidos, como saúde e segurança pública.

Hemosul

Não haverá expediente na Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul, que retomará suas atividades na quinta-feira (2.5) a partir das 7h.

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não abrirão dia 1o, portanto as emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na quinta-feira (2.5).

Detran

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) informa que não haverá expediente nesta quarta-feira (1.5). O atendimento volta ao normal na quinta-feira (2.1), com exceção da agência de Novo Horizonte que terá as atividades paralisadas no dia 1, 2 e 3 de maio, conforme decreto “49” de 26 de abril de 2019, em que foi transferido o feriado Municipal em comemoração ao aniversário da Cidade do dia 30 para o dia 02 e Ponto Facultativo nas no dia 03 de maio de 2019.

Dúvidas da população podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500 no interior.

Atendimento Fácil

Com o feriado as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão, voltam a funcionar somente na quinta-feira (2.5).

