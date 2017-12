Confira o que abre e fecha neste fim de ano na Capital

O comércio da capital vai atender na véspera de natal

Feira Central

Dias 24 e 31: aberta das 10h às 18h

Dia 26: aberta a partir das 16h

Dias 25, 01 e 02: fechada

Dia 03 de janeiro: funcionamento normal Supermercados

Dias 24 e 31: abertos até às 20 horas

Dia 25 e 01 de janeiro: fechado

Shoppings

Shopping Campo Grande

Dias 22 e 23: das 10h às 22h

Dia 24: das 9h às 18h

Shopping Norte Sul Plaza

Dias 22 e 23: das 9h às 22h

Dia 24: das 9 h até às 19 h

Shopping Bosque dos Ipês

Dias 22 e 23: das 10h às 22h

Dia 24: das 9h às 19h. No dia 31 de dezembro (domingo), véspera de Ano Novo todas as operações abrirão às 10h e fecharão às 18h.

Dia 25: lojas satélites, âncoras e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação, quiosques do mesmo segmento e a farmácia ficarão abertas das 11h às 20h.

A Lojas Americanas irá abrir nos dias 22 e 23 de dezembro em horário diferenciado, às 9h com o fechamento às 23h

Pátio CentraL

Dias 22 e 23: até às 22h

Dia 24: das 9 às 18h

Repartições públicas

Ficam fechadas nos dias 25 e 1° de janeiro

Bancos

Ficam fechados no dia 25, 29 e 1° janeiro

Unidades de saúde

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e CRS (Centro Regional de Saúde): plantão 24h

SAMU 192: plantão 24h

Vacinação: abre dias 23, 24 e 25, das 7h às 11h e das 13h às 17h

UBS/UBSF: fecham dias 24, 25, 26, 30, 31 e 1° de janeiro

Ônibus

O transporte público funciona em escala de feriados, com redução de frota, nos dias 25 e 1° de janeiro

Delegacias

As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.

Depac Centro

R. Padre João Crippa, 1581 – Centro (3312-5700)

Depac Piratininga

Rua Nove de Julho, 705 – Piratininga (3323-6700)

Delegacia de Mulher (Casa de Mulher Brasileira)

R. Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n - Jardim Imã (3304-7575)

Defesa Civil

Em caso de emergências por conta da chuva, o plantão funciona 24 horas por dia, todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. O telefone é 199.

Poder Judiciário

No período de 20 de dezembro de 2017 a 6 de janeiro de 2018, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul estará em feriado forense.