Confira o que abre e fecha nesta quinta-feira de feriado nacional

Nesta quinta-feira, 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência, data oficial quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal.

Como é feriado nacional, alguns órgãos públicos decretaram ponto facultativo amanhã (8). Saiba o que abre e o que fecha nestes dois dias para organizar sua agenda:

Shopping:

Bosque dos Ipês - funcionará normalmente nesta quinta-feira (7), inclusive as lojas irão abrir em horário normal. Também não há alterações de funcionamento para a sexta-feira (8).

Campo Grande - as lojas abrirão às 12h e fecharão às 20h. Estabelecimentos de lazer e da praça de alimentação permanecem com horário de funcionamento das 10h às 22h.

Norte Sul Plaza - terá horário especial de funcionamento nesta quinta-feira (7), das 13h às 21h. O funcionamento é normal na sexta-feira (8).

Pátio Central Shopping - nao abrirá nesta quinta-feira (7). Na sexta-feira (8) e sábado (9) o funcionamento será normal.

Já o comércio, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio), a abertura das lojas do Centro nesta quinta-feira é facultativa, segundo estabelecido em convenção coletiva entre os representantes das categorias patronal e dos trabalhadores da Capital, Sindicato do Comércio Varejista de CG e Sindicato dos Empregados no Comércio de CG.

O horário de abertura do comércio nos dias de feriado é diferencado dos dias úteis. O funcionamento das lojas que abrirem será das 9h às 18h, com intervalo mínimo intrajornada de uma hora.

Órgãos e repartições públicas:

Além do feriado, o governo estadual decretou ponto facultativo na sexta-feira, dia 8 de setembro. A medida não se aplica “aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos”.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande também decretou ponto facultativo para o expediente do dia 8 de setembro (sexta-feira). Também não haverá expediente no dia 7 de setembro (quinta-feira). As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) atenderão pacientes normalmente nos dias de feriado.

Campo Grande possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica. O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também será mantido neste período.

Supermercados: funcionarão normalmente nesta quinta-feira (7).

Justiça: O expediente judiciário de Mato Grosso do Sul será interrompido hoje e amanhã, retornando ao normal na próxima segunda-feira (11). Apesar da folga, haverá expediente em regime de plantão e os telefones podem ser conferidos neste link.

Correios: As agências estarão fechadas nesta quinta-feira (7) e abrirão normalmente na sexta-feira (8).

Bancos: Não haverá expediente nas agências bancárias nesta quinta-feira (7) e o atendimento será normal na sexta-feira (8).

