Confira hábitos rotineiros que podem complementar sua renda

As divertidas brincadeiras com o cachorro, a satisfação ao ter o quarto todo organizado ou os elogios ao fazer uma comida gostosa podem render mais do que sorrisos e prazer: podem dar dinheiro. Cada vez mais, as pessoas buscam trabalhar com o que as deixam felizes e transformar o hobby em profissão é um dos caminhos do sucesso. O site Bicos (www.bicosonline.com.br) dá aquela mãozinha neste processo ao fazer a ponte entre prestadores de serviço e contratantes.

As horinhas de folga podem ser usadas para a atividade extra que, valorizada, aos poucos pode se transformar na fonte de renda única. “O estalo para começar é perceber que aquilo que você ama fazer para si e para seus amigos pode ser remunerado se for feito para outra pessoa”, afirma Kleber Costa, CEO da plataforma, que tem mais de 70 mil profissionais cadastrados e mais de 1.300 buscas diárias.

É o que fez a administradora Ana Caroline Moraes, uma dos mais de seis mil prestadores do Bicos que oferece serviços para pets. “Sempre gostei muito de bichos, então decidi fazer hospedagem para cachorros. É um prazer para mim e o meu cachorro adora. Como eu não posso ter outro cão, é, ainda, uma maneira de deixá-lo feliz”, completa a dona do simpático vira-lata Marty McFly.

Quem gosta de dirigir e o faz com maestria, por exemplo, pode oferecer o serviço de motorista - como já fizeram quase sete mil cadastrados no Bicos. Outras seis mil pessoas brilham com aquele prato de família ou com a aptidão na cozinha. A mania de organização e senso estético é fundamental para os mais de três mil personal organizers da plataforma, enquanto a habilidade em realçar a beleza com uma boa maquiagem é o talento dos quase 800 maquiadores do portal.

Algumas profissões requerem mais experiência ou especialização, ou têm nisso um diferencial. “Há oportunidades para todos em nosso site, mas quem tem cursos e mais conhecimento sobre a área em que atua acaba sendo mais qualificado e sai na frente na preferência de quem contrata”, aponta Costa.



