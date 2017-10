Confira dicas sobre cortes de cabelo infantil dadas por um profissional

Cortar o cabelo da criançada pode parecer um desafio para os profissionais que se dedicam à missão. Mas, algumas dicas podem ajudar na hora de aparar e modelar a juba dos pequenos. De acordo com profissionais da área a principal orientação é estar atento ao comportamento da criança para saber lidar com ela na hora de fazer o corte.

"A primeira dica é sempre perceber se a criança é mais agitada ou não e encontrar meios de entretê-la, por meio de brinquedos, jogos e tecnologias. Ter os responsáveis por perto durante todo o tempo também ajuda a mantê-la mais tranquila durante o corte", destaca João Pedro Eugênio, do Instituto Embelleze.

E para quem pensa que criança não é ligada em moda e estilo, João Pedro comenta que o corte do momento mais pedido pelos meninos é graduado com linhas laterais, enquanto que as meninas fazem o desconectado na frente com camadas em 45 graus atrás, que deixa os fios mais soltos e com mais movimentos, tornando o visual moderno.

Cuidados

Apesar dos cortes da moda, o público infantil também opta pelos cortes personalizados, que são aqueles que combinam com as características pessoais. "Hoje, esse público é bastante exigente. Meninas e meninos são muito vaidosos e querem algo que combine realmente com eles. Então, o profissional tem que avaliar o formato do rosto, o tipo de cabelo e fazer uma análise do que fica melhor para cada um", explica o profissional do Instituto Embelleze. Para os profissionais que desejam trabalham com esse público a dica é: saber identificar os perfis dos jovenzinhos e ter sempre na mão referências dos ídolos para basear-se em personalidades que inspirem cortes e tendências.

E por falar em vaidade, as mocinhas gostam de apostar nas cores. Porém, a coloração e a descoloração são recomendadas para depois dos 12 anos de idade. Antes disso, o couro cabeludo é mais sensível e os fios mais fracos, podendo causar riscos como alergias, queimaduras, entre outros problemas. Já no caso dos meninos, os cortes mais ousados requerem o uso de máquina. Neste caso não há contraindicação. Não economize em todos os recursos táticos como finalizadores com fragrâncias e cores, acessórios e produtos destinados especialmente para eles.

