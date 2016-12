Confira dicas para manter seu ar condicionado 100% neste verão

A falta de cuidados com o ar condicionado pode diminuir a vazão do ar e reduzir o rendimento térmico. Isso força o aparelho a trabalhar mais, o que ocasiona um aumento no consumo de energia elétrica e possíveis danos aos equipamentos / Divulgação

Com a chegada do calor do verão, aumenta a frequência de utilização dos aparelhos de ar condicionado, porém, você sabia que manter a manutenção em dia pode prolongar a vida útil do equipamento? A falta de cuidados com o ar condicionado pode diminuir a vazão do ar e reduzir o rendimento térmico. Isso força o aparelho a trabalhar mais, o que ocasiona um aumento no consumo de energia elétrica e possíveis danos aos equipamentos. Pensando em evitar isso e te ajudar, separamos dicas preciosas com o sócio proprietário da Heime Climatização e Automação, Igor Kaufeld para você realizar a manutenção correta do seu ar e tê-lo funcionando bem por mais tempo.

Ar puro

É importante manter os filtros do ar sempre limpos. Uma periodicidade de limpeza a cada 15 dias é o suficiente para ter todas as impurezas prejudiciais para a saúde longe do seu aparelho. É só retirar os filtros, lavá-los com sabão neutro e água. “O acúmulo de poeira dentro dos filtros do ar pode manter fungos, bactérias e poluentes no equipamento. Além de trazer um cheiro ruim para o ambiente e causar problemas alérgicos”, ressalta Kaufeld. Além da limpeza frequente dos filtros, é importante que, ao menos uma vez por ano, um técnico especializado seja chamado para realizar uma manutenção no ar condicionado.

Portas e janelas fechadas

Outro ponto importante para o bom funcionamento do ar condicionado é manter as portas e janelas fechadas. Sem a circulação de ar externo (vindo de fora do ambiente), o aparelho não precisa trabalhar dobrado para resfriar o ar a todo instante. Além disso, persianas também ajudam a reter a luz do sol, evitando que equipamento de ar condicionado precise trabalhar mais para refrigerar o ambiente.

