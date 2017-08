Confira dicas para hidratar e proteger sua pele

É comum negligenciar proteção e hidratação da pele quando passamos o dia em casa ou no escritório. Mas ambientes fechados também possuem agentes agressores da pele. A iluminação artificial, conhecida também como luz visível, proveniente de lâmpadas fluorescentes e da radiação das telas de TVs, computadores, tablets e celulares, aumenta o risco de manchas e até mesmo acelera o envelhecimento da pele. Para garantir proteção até mesmo quando passar o dia em casa ou no escritório, é importante incluir na rotina diária o uso do filtro solar com cor, pois o pigmento oferece proteção.

Além disso, o ar condicionado é um agente de ressecamento, pois retira a umidade natural do ar e prejudica a lubrificação. Até mesmo o estresse psicológico do dia a dia pode afetar a saúde e beleza da pele. A tensão provoca queda da imunidade e o corpo fica mais sensível ao surgimento de descamações, diminuindo o viço da pele.

ENSOLEI COMPACT COLOR

Para aplicar e reaplicar ao longo do dia, seja no escritório, na rua ou até em casa, nada melhor do que praticidade nos produtos utilizados. Além de possuir alta proteção UV por seu FPS 50, o produto protege contra os raios solares e também dos efeitos nocivos da luz visível. Sua textura cream-to-powder tem toque seco com efeito mate e sua fórmula oil-free ajuda no controle de brilho e oleosidade. Com cor translúcida universal, também cobre leves imperfeições, disfarça poros dilatados, rugas finas, manchas, vermelhidão e acne leve, além de ser compatível com todos os tons de pele. Para completar, Ensolei Compact Color tem em sua fórmula Vitamina E, com propriedade antioxidante, que combate os radicais livres estimulados pela radiação solar e poluição. Sua embalagem prática é perfeita para levar no nécessaire e para a reaplicação durante o dia como um reforço da proteção solar.

Preço sugerido: R$ 94,44*

HIDRADEEP LABIAL

A pele dos lábios é muito sensível e por isso, deve receber uma atenção especial. Hidradeep Labial oferece soluções ideais para manter os lábios saudáveis e hidratados. Seu complexo de manteigas e ceras vegetais possui alto poder hidratante, restabelecendo a barreira da pele e reduzindo o desconforto provocado pelo ressecamento severo. O produto traz em sua composição Óleo de Jojoba, Óleo de Oliva, e Manteiga de Karité, que proporcionam alto poder de hidratação e reparação. Ainda possui FPS 30 prevenindo os efeitos dos raios UV e mantendo seus lábios saudáveis.

Preço sugerido: R$44,90*

