Confira dicas de empresas que ajudam o brasileiro a investir em uma renda extra

O final do ano chegou, e com ele os brasileiros já começam a pensar em como levantar uma renda extra para curtir o recesso, festas de Natal e Ano Novo, além de quitar as típicas dívidas presentes no início de cada ano, como IPVA, IPTU, mensalidade escolar, entre outros. Uma opção muito válida é utilizar um talento ou habilidade para criar seu próprio negócio e garantir um dinheiro a mais nos últimos meses do ano.

Para ajudar nessa decisão, listamos agora empresas que ajudam o brasileiro a ter uma renda extra! Confira!

Elo7

O marketplace é o local perfeito para quem desenvolve algum trabalho criativo e autoral. Se você investe em produtos para decoração, moda, festas, acessórios, entre outros, aqui é seu lugar! Com atuação nacional, os lojistas do Elo7 tem a possibilidade de expor e vender seus produtos para compradores de todo o Brasil. Fundado em 2008, o Elo7 atualmente possui 90 mil vendedores ativos em 3.7 mil cidades de todo o Brasil, além de 175 milhões de pageviews, 23 milhões de visitas ao mês e 4,5 milhões de produtos anunciados.

Reserva Oficina

Marca de alfaiataria do Grupo Reserva que produz camisas sociais sob medida em todos os detalhes, do colarinho ao atendimento. O Personal Stylist Oficina (consultor de estilo) agenda visitas ao cliente em dia e horário mais convenientes para ele e o processo de atendimento leva cerca de 30 minutos entre tirar medidas, apresentar os atributos de personalização das camisas (tecidos, tipos de colarinho, punho, caimento, vista e monograma) e auxiliar o comprador em suas escolhas. Grande parte dos consultores são advogados, engenheiros, bancários, entre outros, que buscam uma renda extra por meio da alta comissão de 20%.

Workana

A Workana é uma plataforma de trabalho freelance que conecta profissionais freelancers a pessoas ou empresas que querem contratar serviços. Com atuação em toda a América Latina é possível encontrar projetos nas áreas de TI e programação, design e multimídia, tradução e conteúdos, marketing e vendas, suporte administrativo, jurídico, finanças e administração e engenharia e manufatura.

Udemy

Na Udemy, qualquer pessoa pode ensinar e aprender algo novo, onde quer que esteja. A startup é um marketplace para ensino e aprendizagem online, que possibilita as pessoas a ganharem dinheiro ensinando o que dominam ou ampliem seus conhecimentos – e ganhem certificados por isso – sem sair de casa ou mesmo em trânsito, pelo celular

Celcoin

Uma opção para gerar renda extra e não abandonar sua atividade remunerada é o Celcoin, aplicativo que transforma os smartphones em uma maquineta de pagamentos e recargas de créditos. A fintech ajuda a micro e pequenos empresários a oferecer serviços financeiros para quem não possui conta em banco. Ao utilizar o aplicativo desta forma, os micro e pequenos empreendedores serão bonificados por agirem como "correspondente Celcoin", ou seja, funcionar como uma agência bancária em qualquer lugar, podendo receber pagamentos de boletos, efetuar recargas de créditos para celular e lojas de conteúdos digitais.