Confira dicas de como evitar que seu cabelo quebre

Em primeiro lugar, é preciso diferenciar queda capilar de quebra. A queda é causada por problemas hormonais e emocionais e o fio se desprende diretamente da raiz. Já a quebra ocorre por maus cuidados, procedimentos químicos e alguns hábitos que são tomados no dia a dia e danificam o cabelo. Nela, o fio parte no meio dando um aspecto arrepiado e mal cuidado ao cabelo. Por isso, é importante ter atenção e alguns cuidados para evitar o dano.

Atitudes aparentemente inocentes como secar o cabelo com a toalha e utilizar o secador danificam os fios. Na hora de aplicar o shampoo, por exemplo, o ideal é fazer movimentos suaves com a ponta dos dedos e no momento de desembaraçar não pentear da raiz às pontas, pois esse movimento faz os nós se acumularem e ao serem desembaraçados, causam a quebra. Já friccionar o cabelo demais com a tolha, além de enfraquecer os fios também faz surgir o temido frizz, pois o cabelo quando está molhado fica esticado e muito frágil.

Na hora de utilizar o secador, a dica é aplicar um protetor térmico. O leave in Power Bomb da Vitiss Cosméticos, por exemplo, protege do calor do secador e da chapinha, além de auxiliar no crescimento saudável do cabelo. Ele também é enriquecido com Whey Protein e D-Pantenol, que é altamente hidratante, fortalece os fios e facilita o pentear.

