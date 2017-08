Confira dicas de acessórios para usar em cada ocasião

Um acessório pode interferir positivamente ou não na imagem de uma pessoa. Na verdade, antes de tudo, ele precisa combinar com a personalidade de quem veste, mas também com a ocasião, havendo assim uma adequação perfeita.

Um acessório, por outro lado, usado fora de contexto, assim como uma roupa, poderá passar uma imagem diferente da pretendida. Por exemplo, um ambiente executivo não combina com calça branca que, muitas vezes, é transparente. No mesmo ambiente, não são recomendados o uso de blusas ou camisas com decotes profundos, brincos grandes e brilhantes, pulseira estilo berloque (aquela com vários pingentes e “barulhentas”).

Para evitar o erro na hora de escolher os acessórios, a designer de joias Leila Fraga Saut, consultora da Ecole Supérieure de Relooking, escola francesa de Consultoria de Imagem, elencou cinco momentos e como usar esse tipo de peças sem errar.

1) Entrevista de emprego:

Para uma entrevista de emprego ou no dia a dia de trabalho, é necessário discrição na hora de escolher as cores das roupas, no tamanho dos acessórios e joias exageradas e com brilho. Quem deverá chamar a atenção é o profissional, por isso a opção é um look mais equilibrado, com cores mais sóbrias.

As joias devem conter pouca informação: o ideal são brincos e colares menores, mais clássicos (claro, dependendo da área em que o profissional atua). Apesar de estar em desuso em razão do celular, o relógio pode causar uma boa impressão, pois indica que está atenta aos horários.

2) Dia a dia no trabalho:

Ser aceito na entrevista de trabalho não significa descuidar-se posteriormente, ao contrário, assumir um cargo é passar a representá-lo diariamente. Para isso, assumir uma imagem formal, com a mesma discrição, é o ideal. Se sua empresa possui um dress-code próprio (um padrão adotado pela empresa de como se vestir), siga a orientação. Para não cair na monotonia, mescle as cores, invista em acessórios. Por exemplo, um lenço no pescoço, um broche ou um anel com design diferenciado podem dar um efeito especial, sem comprometer a formalidade exigida.

3) Festas sociais:

Como a maioria das festas sociais acontece à noite e, momentos como este pedem brilho, é a ocasião perfeita para optar por acessórios e joias com este efeito.

Com roupas em tecidos nobres, bolsas menores, como as clutchs (bolsa-carteira), e joias ou bijuterias finas, com pedras e brilhos, são apostas certeiras para esse tipo de ambiente. O ideal é não carregar demais, mas usar brincos grandes em pedras, um anel ou brincos menores e um maxi colar, sem pesar visualmente. Também evite as mesmas versões para os brincos, colar, pulseiras ou anel: em desuso, o ideal é mesclar peças que se complementam, mas que não são iguais.

4) Eventos casuais

A palavra para eventos assim é relax. Geralmente são eventos diurnos onde é permitido pensar num look despojado. Neste caso, tecidos, como jeans, algodão e malha, são permitidos. Um jeans com uma camisa branca ou estampada, uma rasteirinha, tênis ou sapato sem salto, como um modelo Oxford, e uma joia ou bijuteria, como um colar em metal e em couro, por exemplo, é uma produção bacana para momentos assim.

Opte por acessórios e joias sem brilho ou muito chamativas; os óculos de sol, além de funcionais, somam à composição deste figurino.

5)Momentos de lazer

Na piscina ou praia, joias e bijuterias não são bem-vindas. A água costuma danificá-las. Além disso, acessórios não combinam neste ambiente e ainda podem deixar marcas indesejáveis para quem almeja um belo bronzeado. Mas, se você faz o tipo que não sai de casa sem um acessório, a recomendação são aqueles feitos em resinas e acrílicos que combinam com o colorido dos biquínis e a descontração do clima quente.

No caso de um passeio à fazenda, é possível optar por um estilo country, americano, com jeans, camisas xadrez e botas. Para ambos os casos, os acessórios podem variar entre brincos, pingentes, anéis e pulseiras e com elementos relacionados ao tema, como ferraduras, cavalos, chapéus, entre outros. As fivelas de cintos tornam-se mais expressivas, assim como lenços e chapéus, que ganham destaque e ajudam a compor em ambos os casos.

Veja Também

Comentários