Confira destinos maravilhosos para curtir o sol no Brasil

Enquanto as temperaturas baixam no Sudeste e Sul, o Nordeste continua com o termômetro acima dos 23 graus durante o inverno no Brasil. Nesta época do ano, a região é o destino ideal para quem quer curtir o verão fora de época e pegar uma praia. O AlugueTemporada - marca da HomeAway no Brasil - reuniu sete lugares para quem quer manter o bronzeado até o próximo verão.

Fortaleza, CE

Fortaleza está localizada no centro do litoral do estado e é ponto estratégico para passeios às dunas, lagoas, morros brancos e praias.

Jericoacoara, CE

A 300 km de Fortaleza, Jericoacoara é um paraíso brasileiro. A areia das dunas, o imenso mar azul e o sol que se põe ali mesmo deixam qualquer um sem fôlego.

Porto de Galinhas, PE

O diferencial de Porto de Galinhas são as piscinas naturais, nas quais pode-se ver até peixes coloridos. As praias não deixam a desejar e ainda é possível presenciar o encontro do rio com o mar ali perto.

Maceió, AL

A cidade reúne praias, piscina naturais e passeios para ver a diversidade de peixes do local. A comida não deixa a desejar e a variedade de restaurantes e barracas de praia atende a todos os gostos.

Praia do Forte, BA

Na Praia do Forte é possível curtir 14km de costa de sol, além das águas cristalinas e das piscinas naturais que ficam pertinho da areia. A noite também reserva uma vida noturna bem agitada.

Barra Grande , BA

Barra Grande, também conhecida por ser a Península de Maraú, reúne praias que são possíveis chegar a pé da cidade. Em algumas pode-se fazer snorkel e relaxar nos bares antes de voltar para casa.

Porto Seguro , BA

Em Porto Seguro não existe só água e areia, a cidade está repleta de monumentos históricos e excursões para se fazer ao ar livre. Uma dica é fazer o passeio para o mar e tentar ver as baleias jubarte.

