Confira como decorar o quarto das crianças com muita criatividade

Quando se pensa em crianças, o primeiro cômodo que vem à cabeça na hora da decoração é o quarto. A mudança de cores e elementos da decoração de um ambiente infantil pode ser aproveitada para estimular diversas sensações. Por isso, a Suvinil preparou sugestões para inspirar na hora de transformar o cômodo.

Os clássicos rosa para meninas e azul para meninos apresentam cada vez menos adeptos. Já as tonalidades de cinza têm sido cada vez mais pedidas nestes cômodos. Tons de verdes, amarelos e laranjas dão a cara desta nova geração. Além disso, outras composições mais universais e sem gênero encontram mais espaço, por exemplo, as cores Geleiras (azul) e Pólen (amarelo).

A customização dos móveis é uma ótima alternativa para transformar o ambiente, além de ser um momento de interação com o seu filho. Mudar a cor de uma escrivaninha ou da cômoda pode ser uma opção simples e muito divertida. A dica é investir em tonalidades mais claras na parede, como o cinza Crômio, e aplicar combinações mais vibrantes nos móveis, como o laranja Papoula ou o azul Oceano Pacífico.

Paredes mais dinâmicas também são bem-vindas aos quartos. A sugestão é aplicar o Efeito Lousa, da Suvinil, em uma parede do ambiente ou até mesmo na porta do armário. Além de funcional, esta alternativa estimula a criatividade e a interação da criança com os elementos da decoração.

Para os quartos infantis, que merecem uma atenção especial, a dica é optar por um produto que não altere a rotina das crianças e ajude a preservar a saúde. O Suvinil Família Protegida, por exemplo, reduz 99% das bactérias da parede por até dois anos, não tem cheiro e é lavável, facilitando a limpeza.

Veja Também

Comentários