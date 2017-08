Confira cinco receitas para aproveitar sobras, sementes e cascas

O Brasil joga fora 41 mil toneladas de alimentos por ano. É o que diz um estudo realizado pela Mudanças Climáticas do World Resources Institute, instituição de pesquisas internacionais. Mas há algumas medidas que podem ser tomadas para diminuir esse descarte e caminhar para um mundo melhor. Confira cinco receitas que o NDays, plataforma que intermedia comerciantes com produtos de consumo imediato aos seus clientes, indica para aproveitar sobras, sementes e cascas:

Tutu de feijão da mamãe

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de feijão cozido;

1 xícara (chá) de água;

2 linguiças calabresas;

3 dentes de alho;

2 cebolas pequenas;

1 caldo de carne;

5 colheres (sopa) de óleo;

¾ xícara (chá) de farinha de mandioca.

Modo de preparo:

1. Bata o feijão e a água no liquidificador até virar uma mistura quase homogênea e reserve.

2. Em uma frigideira, frite a linguiça cortada em rodelas finas e o alho no óleo quente.

3. Acrescente o caldo de carne esfarelado e o feijão batido. Misture tudo muito bem.

4. Coloque a farinha aos poucos e mexa para não empelotar até dar o ponto desejado. Lembre-se que você deve adicionar o sal, antes da farinha. Transfira para um refratário e reserve.

5. Frite a cebola em rodelas finas até que elas fiquem murchas, então arrume delicadamente por cima do tutu ainda quente. Pode acrescentar mais uma linguiça para enfeitar também.

Dica: Diga adeus àquele feijão requentado – e sem graça – do dia anterior. No tutu, ele fica uma delícia!

Cookie de semente de abóbora

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

¾ xícara (chá) de açúcar mascavo;

¾ xícara (chá) de açúcar cristal;

½ xícara (chá) de semente de abóbora;

2 ovos grandes;

2 colheres (sopa) de manteiga;

1 colher (chá) de fermento em pó;

1 colher (chá) de essência de baunilha;

1 pitada de sal;

1 barra de chocolate meio amargo picada.

Modo de preparo:

1. Lave bem as sementes de abóbora e triture no liquidificador, formando uma farinha fina. Se necessário, peneire.

2. Em uma vasilha, misture a farinha de trigo, a farinha de abóbora, o açúcar mascavo, o açúcar cristal, os ovos, a manteiga, o fermento em pó, a essência de baunilha e o sal. Misture bem até ficar uma massa homogênea.

3. Acrescente o chocolate meio amargo e misture novamente.

4. Em uma forma untada e enfarinhada, coloque uma colher (sopa) da massa (cerca de 50 g) para cada cookie e leve para assar a 180 graus por mais ou menos 25 minutos.

Torta de casca de banana

Ingredientes:

Massa:

Cascas de 4 bananas;

2 ovos;

2 xícaras (chá) de leite;

2 colheres (chá) de margarina;

3 xícaras (chá) de açúcar;

3 xícaras (chá) de farinha de rosca;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo:

1. Lave bem as cascas das bananas.

2. Bata as claras em neve e deixe descansar na geladeira.

3. Bata no liquidificador as gemas, o leite, a margarina, o açúcar e as cascas das bananas.

4. Despeje essa mistura em uma vasilha e acrescente a farinha de rosca. Mexa bem.

5. Por último, misture delicadamente as claras em neve e o fermento.

6. Despeje em uma assadeira untada com margarina e farinha.

7. Leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 40 minutos.

Suco de casca de manga

Ingredientes:

Cascas de 3 mangas;

½ copo de água;

Açúcar ou adoçante a gosto.

Modo de preparo

1. Lave bem as cascas das mangas e deixe escorrer.

2. Em seguida, bata as cascas no liquidificador com um pouquinho da água.

3. Então, coe e adoce a gosto e só depois complete com o restante da água pedida na receita.

Bolinho de arroz

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de arroz cozido;

½ xícara (chá) de queijo ralado;

½ xícara (chá) de leite;

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

½ xícara (chá) de amido de milho;

½ xícara (chá) de farinha de trigo;

3 ovos;

Óleo para fritar.

Modo de preparo:

1. Misture todos os ingredientes muito bem com a ajuda de um batedor.

2. Frite as colheradas em óleo quente, deixando dourar de ambos os lados.

3. Escorra sobre papel absorvente e sirva ainda quentinho.

Dica: Aproveite o arroz que ficou esquecido na geladeira para fazer os bolinhos.

