Confira cinco dicas para conservar o liquidificador

O liquidificador faz parte da rotina de toda cozinha e é indispensável para preparar refeições saudáveis diversas para toda a família. Mas, é preciso tomar certos cuidados para preservar o aparelho. Para ajudar nesta tarefa, a gerente de marketing de produto da Philips Walita, Catarina Gurgel, lista cinco dicas valiosas para prolongar o uso do seu liquidificador.

O jeito certo de lavar o liquidificador: O liquidificador pode ser levado direto na máquina de lava-louças quanto pode ser usado uma esponja ou escovinha, tomando o cuidado de não usar esponjas de aço, que podem danificar o aparelho. O recomendado é lavar a peças e os acessórios logo após o uso.

Como manter as lâminas afiadas: Uma dica para manter as lâminas sempre afiadas é bater casca de ovos ou gelo, mas a alta velocidade do liquidificador garante o desempenho perfeito do liquidificador sempre.

Qual tipo de jarra escolher: Existem diferentes tipos de jarra no mercado. As de plástico são leves, as de vidro dificultam a permanência do cheiro dos alimentos na jarra e as de Tritan, como a Duravita da Philips Walita possui uma tecnologia inédita no Brasil, unem o melhor destes dois materiais, sendo leve e cristalina como vidro, mas muito resistente contra impactos. Essa jarra é ideal para preparar alimentos como alho e cebola, sem o risco de pegar cheiro na jarra

O preparo de líquidos quentes: As jarras dos liquidificadores em geral, não suportam altas temperaturas, podendo trincar. No entanto, a jarra Duravita é a escolha certa para quem precisa preparar alimentos quentes sem o risco de danificar o produto.

Alimentos duros e grandes porções: Se na sua rotina de cozinha está geralmente o preparo de alimentos duros e grandes porções, é preciso contar com lâminas adequadas, além de potência. Liquidificadores com potência acima de 600W e jogo de seis lâminas, são os mais indicados. Outra dica valiosa é durante o preparo colocar primeiro os alimentos líquidos e depois os sólidos.

