Confira as vagas disponíveis pela agência pública de empregos nesta segunda-feira

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta segunda-feira (23) vagas para eletricista de instalações de veículos automotores com ensino fundamental completo, experiência em elétrica automotiva, salário R$ 1.200,00; Auxiliar de enfermagem com ensino médio completo, experiência em serviços de radiologia, para atender pacientes em clínica radiológica e digitar laudos, salário R$ 1.005,00 + insalubridade; Auxiliar de padeiro com ensino fundamental completo, experiência e prática no preparo de pães de forma, salário R$ 1.000,00 + insalubridade, adicional noturno e cesta básica.

Também há vagas para Fiscal de prevenção de perdas com ensino médio completo, experiência na função, para fazer fiscalização em loja, conferir mecanismo de segurança e perdas, com informática, salário R$ 1.221,00 + benefícios; Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações com ensino fundamental incompleto, para auxiliar o eletricista em serviços de instalação, necessário ter conhecimento em alvenaria, preferencialmente com CNH A/B, salário R$ 1.000,00; Borracheiro com ensino fundamental completo, experiência e prática em montagem e desmontagem de pneu e alinhamento de ônibus, salário R$ 1.600,00.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat. As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência. Os candidatos podem atualizar o cadastro no Portal Mais Emprego no site: maisemprego. mte. gov.br – Importante ter em mãos os documentos pessoais como RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS.

