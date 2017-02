Confira as vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira pela Funsat

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta sexta-feira (3) vagas para costureira de máquinas industriais com experiência em costura em geral e confecção. O salário é de R$ 1.017,00. Também há vagas para operador de empilhadeira (vaga temporária 90 dias), com ensino médio e curso na função. O interessado precisa ter CNH B e cumprir turno de 6×1, salário R$ 1.401,49.

Há vagas para Técnico de apoio ao usuário de informática, com ensino superior incompleto/acadêmico do 6º período de redes de computadores e inglês intermediário. O salário é de R$ 1.000.00.

Também há oferta para auxiliar de cozinha com ensino fundamental incompleto e experiência em serviços de pastelaria, para auxiliar na limpeza de louças, organização do local, fritar pastéis, fazer suco e atender clientes. A preferência é para os que residem na região do bairro Silvia Regina e imediações. O salário é de R$ 1.091,00, com adicional noturno e lanche.

A Funsat também oferece vaga para açougueiro que tenha ensino fundamental completo, experiência em desossa, produção de linguiças e carne de sol. O salário é de R$ 1.100,00. Os jardineiros com ensino fundamental incompleto, experiência e noções em jardinagem também têm oportunidade, com salário de R$ 1.094,00.

Além dessas vagas, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat . Lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

Serviço:

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência. Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. A Funsat está localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – JD. TV. Morena – O atendimento é feito das 07h às 17h, de segunda a sexta-feira.

