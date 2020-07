Confira as oportunidades de empregos disponibilizada pela Funtrab para todo o Estado

No interior, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Nesta segunda-feira, dia 06 de julho, a Funtrab/MS disponibiliza 706 vagas distribuídas entre a Capital e o interior do Estado. Só em Campo Grande são 194 oportunidades de recolocação no mercado de trabalho. Além da Capital, as unidades da Casa do Trabalhador com maior oferta de vagas são Sidrolândia (127), Dourados (99), Rio Verde de Mato Grosso (46), Itaquiraí (40), Cassilândia (31), São Gabriel do Oeste (28), Jardim (23) e Bataguassu (20).

A lista detalhada com número de vagas e de cargos por cidades sul-mato-grossenses pode ser conferida no site da fundação www.funtrab.ms.gov.br .

Para se candidatar às vagas ofertadas em Campo Grande basta procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro. No interior, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Para participar da seleção será necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.