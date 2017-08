Confira as interdições para este fim de semana

Nesta sexta-feira (11) e sábado (12), as Ruas Giocondo Orsi e Rua Cel Porto Carrero entre Avenida Bom Pastor e Rua São Remo (Praça do Peixe), para realização da Feira Gastronômica que acontece das 17 as zero horas.

12/08 – Confraternização Igreja Assembleia de Deus – Rua Barão de Itapetininga entre a Rua Barão de Limeira e a Rua Barão de Campinas – 16 as 20 horas.

12/08 Evento Beneficente- Rua Itajubá entre as Ruas Cristovão de Barro e Frutuoso Barbosa – 18 as 22 horas

12/08 – Cruzada Evangelistica – Rua Penalva entre Rua da Divisão e a Rua Pedra azul – 16:30 as 23:50

12/08 – Manhã de Lazer – Rua Florianópolis entre Rua dos Guaranis e av Ulisses Serra – 07:30 as 11:30

12/08 – Trido Festivo Paróquia Cristo Rei – Rua bento José da Silva entre Rua barnabé Honório da Silva e Rua João Batista de Oliveira – 19h as 23h

12/08 – Cruzada Evangelistica – Rua Araguaçu entre Rua Paraibana e Rua Ubá – 14h as 22h

12/08 – Festa da Colheita – Avenida Marques de Leão entre Ruya Jandaira e Rua Tabaúna. 16h as 23:30 h

12/08 – Arraiá – Avenida Paes Barreto entre Rua Ronald de Carvalho e Rua Odorico Mendes – 16h à meia noite.

12/08 – Festival de Prêmios – Rua da serra entre Rua Itaquera e Rua Brasilândia – 17 as 23 horas

12/08 – Festa Agostina – Rua Jabuticatuba entre Rua Jacapenga e Rua João Julio Dittimar – 18 as 24 horas

12/08 – Colegio Alexandre Fleming – Rua Eduardo Santos Pereira entre Rua Linic e Rua Hermelita de Oliveira – Rua Linic entre Rua Eduardo Santos Pereira e Rua das Garças – Rua das Garças entre Rua Lenic e Rua Hermelita de Oliveira – Rua Hermelita de Oliveira entre Rua Eduardo Santos Pereira e Rua das garças – 08:30 as 09:30

11/08 e 12/08 – Festa Agostina – Rua Mururé entre Rua Zinia e Rua Solau – 18h as 23h

12/08 – Ação Saúde – Rua Tabajara entre Rua Ivaiporã e Avenida Raquel de Queroz – 7 as 18 horas

12/08 – Mão Solidária – Rua Ipamerim entre Rua Barueri e Rua Palmácia – 13 as 18 horas

