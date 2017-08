Confira as interdições do trânsito para esta quarta-feira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa os locais de interdição do trânsito nesta quarta-feira (2), em função de obras de recapeamento que estão sendo executadas na cidade.Na área central será interditada a Rua Antônio Maria Coelho, entre as Avenidas Calógeras e Rua 14 de Julho.

As alternativas para o motoristas que forem em direção a Rua Ceará e subirem pela Avenida Mato Grosso ou a Rua Cândido Mariano. No Bairro Universitário, será aplicado o microrevestimento asfáltico na Rua Ponta Pontalina, entre a Rua Elesbão Murtinho e a Avenida Guaicurus.

Em toda extensão da Pontalina , um trecho de 900 metros (entre a Rua Vitor Meirelles e a Avenida Guaicurus) será feito o serviço de microrevestimento asfáltico.

Para as obras de implantação do corredor sudoeste do transporte coletivo continua interditada a Rua Brilhante em dois trechos: nos cruzamentos com a Avenida Salgado Filho e Rua Argemiro Fialho.

Em compensação flui normalmente o trânsito na Rua Guia Lopes e na Avenida Salgado Filho para quem for em direção ao aeroporto. Continua fechado o tráfego em direção à Rua Brilhante (onde está sendo implantada uma tubulação) e no cruzamento da Rua Brilhante com a Rua Argemiro Filho onde as equipes do Exército estão construindo um poço de visita.

Segundo a Agetran, com a conclusão da drenagem e do remendo profundo na esquina com a Rua Paissandu, o trânsito na Rua Guia Lopes será liberado. No remendo profundo, a base é refeita e aplicada uma nova camada asfáltica.

Com a interdição da Rua Brilhante no cruzamento com a Rua Argemiro Fialho a opção para quem for em direção à saída para Sidrolândia é subir a Avenida Salgado Filho até a Avenida Tiradentes, chegar a Rua Círiaco Maymone e daí entrar na Rua Brilhante.