Confira as atrações do programa Giro Estadual de Notícias que vai ao ar amanhã (09)

Deputado Estadual (PMDB) Marcio Fernandes será o entrevistado do programa Giro Estadual de Notícias, que vai ao ar amanhã (09), comandado pelo jornalista João Flores.

Marcio Fernandes vai comentar sobre a Semana Estadual do Jovem Empreendedor

-O deputado Marcio Fernandes vai comentar sobre a Semana Estadual do Jovem Empreendedor, que vai ser realizada nos dias 29 de agosto a 01 de setembro. O deputado Marcio Fernandes realizará, através da Lei 3.974/10 de sua autoria, a Semana Estadual do Jovem Empreendedor, que visa oferecer aos jovens alternativas e maneiras de empreender, seja em um novo negócio, ou dentro de uma empresa.

- Já na 4ª edição, o evento terá a participação do ilusionista Henry Vargas, com o tema “Empreender para Inovar”. Através da mágica, ele aborda o empreendedorismo e provoca seu público a ter mudanças de postura ao falar, pensar e criar. Além da capital, a Semana acontecerá em Chapadão do Sul e Ponta Porã.

- Na Semana Municipal do Jovem Empreendedor, o poder público municipal deverá promover aos jovens, palestras, apresentação de casos de jovens empreendedores locais e premiar estudantes que participaram do Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor, instituído a pelo projeto do Deputado Márcio Fernandes.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:



RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

