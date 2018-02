Confira a programação de Carnaval para esta segunda-feira

Em Corumbá, os desfiles começam às 20h na Passarela do Samba - Divulgação

Com apoio do Governo do Estado, a festa continua nesta segunda-feira (12) em vários municípios de Mato Grosso do Sul. Cordões, blocos e escolas de samba dão um show de lazer e cultura neste Carnaval. A festa apoiada pelo Governo tem entrada gratuita.

Inocência

21h – Show banda Meteoro

Aquidauana

21h – Desfile das Escolas de Samba

23 horas – Show com a banda Axé Mix

Local: Avenida Pantaneta

Corumbá

12h – Roda de Samba

Local: Porto Geral

Passarela do Samba – 20h Desfile das Escolas de Samba

Estação Primeira do Pantanal; Marques de Sapucaí; Vila Mamona; Imperatriz Corumbaense; Império do Morro.

3h – Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce

Campo Grande

16h – Capivara Blasé

Local: Esplanada Ferroviária

Mundo Novo

Todo o dia

Local: Avenida JK, em frente a Conveniência do Carlinhos

Sonora

16h – Shows

Local: Balneário Pôr do Sol (entrada franca)

Porto Murtinho

21h – Show com Majestick Super Star

1h – Show com Alma Viva

Local: Praça de Eventos José Barbosa de Souza Coelho

Bodoquena

22h – Shows com Paolla e com Rominho