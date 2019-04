Confira a previsão do tempo para quarta-feira em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (17.4) a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde na parte noroeste, central e norte do Estado. As demais áreas seguirão com céu parcialmente nublado a claro. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 35 % a 95 %.

No estado as temperaturas possuem uma estimativa de variação entre 17°C a 37°C. Em Campo Grande a máxima pode chegar aos 32°C e a mínima aos 21°C, em Dourados a máxima é de 30°C e a mínima de 21°C, em Ponta Porã os termômetros variam entre 18°C a 28°C.

Lívia Miranda – Subsecretaria de Comunicação.