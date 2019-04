Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira em MS

A a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada nas regiões pantaneira, central, sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (25.4) a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada nas regiões pantaneira, central, sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

As demais áreas seguirão com tempo firme, céu parcialmente nublado a claro e baixa umidade relativa do ar à tarde. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 25 % a 95 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 19 °C a 38 °C. Na capital a temperatura máxima pode chegar aos 31°C e a mínima 23°C.

Confira a previsão por área: