Confira a previsão do tempo neste sábado para Mato Grosso do Sul

A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 30 % a 90 % e as temperaturas variam entre 17 °C e 35 °C - Foto: Divulgação

A previsão para este sábado (13.4) será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas na faixa norte de Mato Grosso do Sul.

Nas demais áreas a condição de tempo será de céu parcialmente nublado a claro, com baixa umidade do ar à tarde. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 30 % a 90 % e as temperaturas variam entre 17 °C e 35 °C.

Na capital a temperatura máxima deve ser de 31°C e a mínima de 19°C.

Confira abaixo a previsão das outras regiões: