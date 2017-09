Confira a classificação geral da Corrida do Detran em Ponta Porã

Campo Grande (MS) – Começaram no último domingo (14.9) os eventos esportivos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em alusão a Semana Nacional de Trânsito 2017. O primeiro evento esportivo realizado foi a corrida de rua no município de Ponta Porã. Foram 133 participantes que realizaram percursos de 5 e 10km pelas Avenida Brasil e Avenida Presidente Vargas.

A novidade deste ano é que os atletas conseguem conferir o resultado geral de duas formas: no site do Detran-MS ou através de notificação do aplicativo Kmais Clube de Vantagens.

No fim da tarde de domingo, por exemplo, todos os atletas já haviam recebido o resultado através do aplicativo. Para quem ainda não conferiu, veja agora os resultados da classificação geral do percurso de 5km e 10km.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

