Confira 4 truques imbatíveis para sua depilação durar mais

Veja aqui algumas dicas:

1) Evite o uso de lâminas

Além de irritar a pele, a depilação feita com lâminas passa a sensação de pelos mais grossos e dura menos tempo, se comparado a outros métodos depilatórios. Parece prático no momento em que se faz, mas alguns dias (ou horas) depois, dependendo da sensibilidade da sua pele, já se nota o prejuízo. Se não são os pelos com aspecto mais grossos nascendo rapidamente — já que a lâmina não os tira pela raiz, mas apenas os corta —, são feridas decorrentes dos fios que encravaram.

Isso ocorre porque, conforme se raspa o pelo, a haste do fio tende a engrossar, gerando dificuldade de romper a pele e sair, formando as indesejadas lesões. Se isso já aconteceu, evite cutucá-las com pinças ou agulhas, porque podem inflamar. Dirija-se a um dermatologista, que lhe receitará os medicamentos próprios, ou utilize um esfoliante apropriado ao seu tipo de pele.

2) Faça esfoliação para prolongar a sensação de maciez

Ao esfoliar a pele antes da depilação, você a livra das células mortas e evita que os pelos encravem ao crescerem novamente, pois ajuda a retirar os fios por completo. Opte por algum creme esfoliante e o utilize 10 dias após realizar a depilação.

3) Respeite os intervalos da depilação

Ao respeitar esses intervalos, de cerca de 20 dias, sem sequer arrancar com a pinça os cabelinhos que nascem antes da hora, você retarda o crescimento dos pelos e faz com que a depilação dure mais, pois respeita o ritmo natural de crescimento dos folículos. O ideal é que estejam com cerca de 0,5 mm para serem retirados novamente.

4) Invista na cera morna e em um bom profissional

A cera é um material que arranca os folículos desde a raiz, deixando a pele mais macia e dando mais durabilidade à depilação.

“Ao realizar esse procedimento num local confiável e especializado, você evita muita dor de cabeça. Isso porque o bom profissional sabe exatamente em qual temperatura a cera deve estar para ser aplicada sem lesionar a pele, e quanto tempo deve permanecer até secar e ser retirada. Dessa forma, você também evita que a cera usada na depilação tenha sido reaproveitada, causando graves infecções na pele”, explica Maria Muniz, proprietária da Depyl Action do Shopping Campo Grande

Agora, se a ideia é ter uma depilação ainda mais duradoura e a redução considerável dos pelos, vale a pena investir na fotodepilação, que ainda é uma ótima alternativa para quem sofre com a foliculite e pelos encravados.