Confiantes, empresários vão construir mil apartamentos em Campo Grande

A empresa se comprometeu a contratar mão de obra local e comprar materiais no comércio da Capital / Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad recebeu, na manhã desta segunda-feira (13), representantes da Via Sul Engenharia, empresa mineira do ramo imobiliário, que investirá na construção de mais de mil apartamentos em Campo Grande, financiados pelo projeto federal Minha Casa, Minha Vida (faixa 2).

“A nova gestão nos passa muita confiança, acreditamos no sucesso da administração e estamos empolgados em investir na cidade”, disse o gerente de engenharia, Felipe Renato Assunção.

São três empreendimentos nos bairros Tiradentes, Seminário e Monte Castelo, que vão construir mais de mil unidades habitacionais, em cerca de 48 meses. A empresa se comprometeu a contratar mão de obra local e comprar materiais no comércio da Capital.

“Precisamos gerar emprego e renda para cidade”, frisou o prefeito. Ele manifestou ainda preocupação com casos de empresas que receberam, no passado, incentivos e não cumpriram o que foi acordado, trazendo transtornos para a população.

“Tivemos péssimas experiências dessa natureza, dos concorrentes de vocês. Queremos ter certeza do comprometimento de vocês com a cidade”, destacou.

Serão construídas 144 unidades em 9 blocos no bairro Tiradentes; 704 unidades em 44 blocos no Seminário; e 192 unidades em 12 blocos no Monte Castelo. A previsão é de que o lançamento das obras aconteça ainda neste semestre.

