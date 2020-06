Confiança do empresário do comércio da Capital atinge menor nível em cinco anos

A pesquisa aponta ainda que as empresas com mais de 50 empregados tiveram um índice mais significativo - Foto: Divulgação

Os impactos na economia da pandemia da Covid-19 já refletem no ânimo dos empresários do comércio de Campo Grande. Segundo dados do Índice de ICEC (Confiança do Empresário do Comércio), no mês de maio o índice atingiu o menor nível dos últimos cinco anos, com 81,8 pontos, bem abaixo da zona positiva, que é de 100 pontos.

Segundo os dados da série histórica da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), Campo Grande ficou perto do menor índice já registrado pela pesquisa, quando em novembro de 2015, período que coincide com o início da crise econômica no País, o ICEC chegou a 81,2 pontos na Capital.

A atual queda regional do ICEC acompanha o que foi verificado em âmbito nacional pela CNC, que registrou sua maior queda mensal desde o início da realização da pesquisa, em 2011, caindo 20,9% e fechando em 94,5 pontos, o menor nível desde setembro de 2016.

“Sem perspectivas para a retomada do crescimento da economia é natural que a confiança do empresário fique abalada. Vivemos num momento de instabilidade e o comerciante está mais cauteloso, observando piora nas condições atuais”, avalia a economista do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), Daniela Dias.

Mas a economista lembra que são em situações como esta que os empresários podem se reinventar e encontrar meios para driblar a crise, por mais difícil que seja. “Percebemos um aumento nas vendas on-line e o empresário precisa se adaptar a essa nova demanda do consumidor”.

Dentre os indicadores que apresentaram os piores índices, estão a contração de funcionários e o nível atual de investimentos. A pesquisa aponta ainda que as empresas com mais de 50 empregados tiveram um índice mais significativo, de 105,3 pontos, já as que têm menos, o índice alcançou 81,3 pontos.