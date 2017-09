Confiança do empresário campo-grandense tem leve queda em setembro

Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) aponta uma leve queda no ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) de Campo Grande no mês de setembro, de pouco mais de 1 ponto, em relação ao mês de agosto. Neste mês foram registrados 111,1 pontos, quando em agosto o índice de confiança foi de 112,9 pontos.



“Apesar do índice um pouco menor este mês, se compararmos com o mesmo período de 2016 percebemos um aumento. Em setembro de 2016 o índice foi de 100 pontos, portanto este ano registramos um aumento de mais de 11 pontos, o que é muito significativo para a nossa economia. Demonstra que, aos poucos, estamos conseguindo superar a crise”, afirma o presidente do Instituto de Pesquisa Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.



O índice é maior em alguns setores, principalmente entre os empresários do segmento de duráveis e semiduráveis, que apresentaram 114,9 pontos. Já em relação ao porte da empresa, as que têm mais de 50 empregados o índice foi maior, de 123,1 pontos. Quanto à percepção em relação às condições da própria empresa, a maioria dos empresários (43,8%) acredita que melhorou pouco, mesma avaliação da expectativa para a economia brasileira (47,7%). Em relação à expectativa de contratação de funcionários, a maioria diz que pretende contratar, ainda que em pequeno número (43,6%).

