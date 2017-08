Conferência Estadual das Cidades será realizada em outubro

Campo Grande (MS) – Após ter a realização suspensa no mês de junho por determinação do Ministério das Cidades, a 6ª Conferência Estadual das Cidades de Mato Grosso do Sul acontecerá nos dias 3 e 4 de outubro deste ano. O anúncio foi realizado por uma publicação da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), na página 47, do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (11.8).

Segundo a publicação, os trabalhos de Mato Grosso do Sul serão desenvolvidos a partir da temática nacional “A Função Social da Cidade e da Propriedade” com o lema “Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”. Já a abordagem estadual terá como tema “Regularização Fundiária e Edilícia” e como lema “Política de arrecadação para os Fundos de habitação, saneamento, mobilidade e acessibilidade, garantindo a sustentabilidade”.

A Conferência será presidida pela Seinfra e realizada com recursos próprios do Estado, por meio do Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social. O evento será no Centro de Convenções Rubens Gil da Camilo, no Parque dos Poderes, na Capital.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários