Confemas acontece nesta quarta-feira (6) no CCI Vovó Ziza

A XIII Conferência Municipal de Assistência Social (CONFEMAS) acontece nesta quarta-feira (6), no Centro de Convivência do Idoso – “Vovó Ziza”, localizado na Rua Joaquim Murtinho, n. 5160, Bairro Tiradentes. Programada para iniciar às 7h30, a CONFEMAS está sendo organizada pelo Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

Convocada pela Deliberação CMAS de n.031/2019, publicada no dia 29/10/19, por meio do Diogrande n. 5.725, a CONFEMAS – que este ano tem como tema principal: “O Financiamento da Assistência Social: Garantia de Direitos e Perspectivas para o Futuro”, objetiva avaliar e analisar a situação da política de assistência social em Campo Grande, bem como propor e deliberar diretrizes para a superação dos desafios .

A conferência é um evento democrático e aberto aos usuários, trabalhadores do SUAS, entidades e gestão pública, que acontece a cada dois anos e têm como diretrizes a gestão e financiamento do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e a Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS.

A programação envolve: Palestras com as seguintes temáticas: “Desigualdades, Desproteção e Demandas para a Assistência Social: Impactos e benefícios dos Serviços na Proteção Social Básica” e “Financiamento Público: Assegurar recursos para garantir a Política de Assistência Social”. Conta também com a participação de representantes dos órgãos que compõe a rede socioassistencial, das demais políticas públicas, das Universidades, do sistema judiciário, conselhos intersetoriais e conselhos de categoria profissional, dentre os quais farão parte de grupos temáticos para discussão e debate acerca das propostas a serem deliberadas, visando ao financiamento e a garantia dos direitos socioassistenciais.

Serviço:

A XIII CONFEMAS será realizada no Centro de Convivência do Idoso – “Vovó Ziza”, na Rua Joaquim Murtinho, n. 5160, bairro Tiradentes, das 7h30m às 17h.