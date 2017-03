Conselho elege nova diretoria durante assembleia-geral

A eleição para escolha dos novos membros da diretoria do Confaz-M/MS ocorreu logo após a discussão de vários assuntos em pauta, entre os quais aprovação do resultado das contas de 2016, com parecer favorável do Conselho Fiscal / Divulgação/Assessoria

O Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças do Mato Grosso do Sul) elegeu na última sexta-feira (17) os membros da nova diretoria, durante assembleia-geral ocorrida às 14 horas no plenário da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

O secretário de Fazenda de Aparecida do Taboado, Fabrício Barcelos Queiroz, foi eleito e empossado para um mandato de dois anos à frente da entidade, em substituição Silvano dos Santos Livramento (Rio Brilhante).

A eleição para escolha dos novos membros da diretoria do Confaz-M/MS ocorreu logo após a discussão de vários assuntos em pauta, entre os quais aprovação do resultado das contas de 2016, com parecer favorável do Conselho Fiscal e demais assuntos gerais de interesse da instituição.

A chapa de consenso ficou assim constituída: presidente, Fabrício Barcelos Queiroz (Aparecida do Taboado), vice-presidente, Nidia Natache Penteado (Ivinhema), 1º secretário, Carlos A. Heyn (Porto Murtinho), 2º secretário, Ildo Furtado de Oliveira (Paraíso das Águas), 1º tesoureiro, Wilson Aparecido dos Santos (Ribas do Rio Pardo), 2º Tesoureiro, Nelson Gonzales (Sidrolândia), Coordenador Técnico, Rufino Arifa Tigre (Coxim), Coordenador técnico operacional, Itamar Mariani (Chapadão do Sul), Assessor técnico, João Fava Neto (Dourados), Assessor técnico, Clodomiro Nascimento (Naviraí), Assessor técnico, Sérgio Padovan (Campo Grande).

Para o Conselho Fiscal foram eleitos Luiz Espindola Alencar (Caracol), Fabrício Cervieri (Ponta Porã) e Janete B. R. Portocarrero (Anastácio), além dos respectivos suplentes Walter Fernandes (Nova Andradina), José Belo (Itaquiraí) e Zuila de Campos Matos (Dois Irmãos do Buriti).

Para a Assessoria Tributária do Confaz-m/MS foi empossado Alberto Kalache (Campo Grande).

DELIBERATIVO

O Confaz-M/MS é um conselho deliberativo instituído em decorrência de preceitos previstos na Constituição Federal, com a missão maior de promover o aperfeiçoamento do federalismo fiscal e a harmonização tributária entre os entes da federação.

Entre outras atribuições, o Conselho representa os secretários municipais de Receita, Fazenda e Finanças, estimulando sua organização regional, estadual e federal e participa da formulação das políticas fazendárias voltas aos interesses dos municípios, além de coletar, produzir informações econômicas e divulgar suas produções aos prefeitos e secretários.

