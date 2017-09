Confaeb será aberto com conferência sobre ensino da arte e show de Paulinho Simões

Com este evento serão realizados também o V Congresso Internacional dos Arte Educadores e o II Seminário de Cultura e Educação de Mato Grosso do Sul. / Divulgação

Foi divulgada nesta quarta-feira (20 de setembro) a programação do XXVII Confaeb - Congresso da Federação de Arte Educadores do Brasil, que acontece de 14 a 18 de novembro em Campo Grande (MS). A abertura será no dia 14, às 20 horas, no Teatro Glauce Rocha, com uma conferência sobre os caminhos para o ensino da arte, com Olga Olaya, da Colômbia. A seguir, os participantes serão agraciados com show de Paulinho Simões, um dos compositores do “Trem do Pantanal”, música cujo trecho “Enquanto esse velho trem atravessa...” é a temática do Congresso.

A ideia é estimular e propor o diálogo reflexivo por outros caminhos na experimentação e na formação docente e m Arte, considerando as distintas práticas e processos de ensino e aprendizagem. O público alvo são professores do ensino superior, professores da educação básica, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação e profissionais atuantes no campo das artes, brasileiros ou estrangeiros.

No dia 15 de novembro, quarta-feira, acontecem as mesas redondas sobre ações políticas no ensino de arte e a formação docente em arte, além do lançamento de livros e das comunicações orais de trabalhos inscritos.

O dia 16, quinta-feira, dá continuidade às discussões sobre a formação docente em arte e vai abordar o ensino de arte em espaços formais, informais e não-formais e o ensino de arte na América Latina. Os participantes poderão assistir a uma apresentação da Orquestra Infanto-Juvenil da Fundação Ueze Zahran e ao espetáculo Corpos em imersão: quatro estudos em danças brasileiras.

Na sexta-feira, 17, serão discutidos a memória e história no ensino de arte e o pensamento descolonial no ensino de arte, além da realização das oficinas e apresentação da peça teatral “Lídia Baís, por Tatiana de Conto”.

O último dia do congresso, sábado, 18, vai abordar a mediação e experimentação artística na contemporaneidade e as perspectivas para pensar o ensino de arte na contemporaneidade. Vão se apresentar o Projeto Coral Infanto-Juvenil da UFMS e para encerrar, na antiga rodoviária, o projeto “Sarobá”.

Com este evento serão realizados também o V Congresso Internacional dos Arte Educadores e o II Seminário de Cultura e Educação de Mato Grosso do Sul. A realização é da Faeb, e a organização, além da Secretaria de Cultura e Cidadania (Secc), Fundação de Cultura de MS e UFMS (por meio dos cursos de Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado, Música), é da Associação Sul-Mato-Grossense de Arte-Educadores (Asmae), UEMS (Curso de Artes Cênicas – Licenciatura), UFGD (Curso de Artes Cênicas – Licenciatura e Bacharelado) e Secretaria Municipal de Educação.

Confira a programação completa aqui. Mais informações pelo site www.confaeb.art.br ou pelo e-mail da Comissão Organizadora: confaeb2017@gmail.com .

