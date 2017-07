‘Conexão SUAS’ inicia atividades com capacitação de técnicos de 16 municípios de MS

Campo Grande (MS) – Com o objetivo de superar conceitos de capacitação a partir das necessidades institucionais, para avançar no campo das reais necessidades identificadas no campo de trabalho, o ‘Conexão SUAS’, programa de capacitação desenvolvido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), iniciou sua primeira turma nesta quarta-feira (26.7), na escola do Sistema Único de Assistência Social de MS “Mariluce Bittar”, na Capital.

Nessa primeira etapa de capacitação, técnicos de nível médio e superior das cidades de Anastácio, Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Japorã, Jardim, Jatei, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos e Ponta Porã, participam da formação que contará com os módulos introdutório, de atualização e avançado.

A superintendente da Política de Assistência Social da Sedhast, Salette Marinho de Sá, destacou em sua fala de abertura a importância do desenvolvimento dessas formações como o ‘Conexão SUAS’. “Temos uma ótima estrutura e uma equipe técnica que se dedica a pensar e executar essas formações que possam contemplar a todos vocês. É uma oportunidade que temos de aproveitar e ainda trocar experiências com a equipe de capacitação e técnicos de outros municípios”, disse.

Essa primeira etapa contempla a parte introdutória com os técnicos dos 16 municípios participantes e tem a duração de dois dias, sendo realizada integralmente na escola do SUAS/MS. A abertura do evento contou também com a palestra do professor Ângelo Motti, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho

Fotos: Gabriel Kling

