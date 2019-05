Condel vai analisar resolução que destrava R$ 300 milhões do FCO para cooperativas

O governador Reinaldo Azambuja tem realizada várias ações em defesa do cooperativismo em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Reunião do Comitê Técnico do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco) realizada em Brasília no dia 9 de maio aprovou proposta de resolução que permitirá às cooperativas de crédito de Mato Grosso do Sul a utilização de R$ 300 milhões do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste). O texto da resolução ainda precisa ser aprovado pelos governadores da região na próxima reunião do Condel, a ser realizada em 20 de maio.

“O governador Reinaldo Azambuja já havia discutido a questão com o ministro Gustavo Canuto (Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) para solucionar esse entrave. A preocupação é colocar em funcionamento uma inovação que abre um novo horizonte no fomento do empreendedorismo regional. Essa destinação de 10% dos recursos do FCO diretamente para as cooperativas de crédito já está na programação do Fundo para 2019”, informou o secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), que participou da reunião do Comitê Técnico do Condel.

“Nós finalizamos uma proposta de resolução, mas ela ainda precisa ser aprovada no âmbito do Condel, no dia 20 de maio. Temos R$ 300 milhões disponíveis e uma demanda elevada nas cooperativas. O Banco do Brasil apoia a resolução e ela é necessária para colocar esse recurso à disposição das cooperativas de crédito. Acreditamos que essa solução, que teve o apoio unânime dos participantes, resolve a questão para o problema. Nossa expectativa é de que 30 dias após a aprovação no Condel, as cooperativas comecem a operar as operações de crédito com o recurso do FCO”, finalizou Jaime Verruck.

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Divulgação