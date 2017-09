OUÇA AQUI

Durante a reunião do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco), realizada nesta quarta-feira(27), em Brasília, foi aprovada a liberação de recursos do FCO E FDCO para as empresas da defesa (armas, tecnologia da informação, munições e equipamentos bélicos) que queiram se instalar em Mato Grosso do Sul.

A mudança na legislação para permitir que empresas estratégicas de defesa tenham acesso as linhas de crédito, foi defendida pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. Segundo o governador Reinaldo Azambuja, que participou da reunião as colocações feitas pelo ministro Jungmann, são pertinentes.

Reinaldo ressaltou que a nossa lei de incentivo é ampla e já é convalidada.

Participaram da reunião também representantes dos estados de Mato Grosso e Goiás e do Distrito Federal. O encontro foi presidido pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários