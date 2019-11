Concurso vai preencher 108 vagas em hospitais da UFMS e UFGD

As inscrições abrem às 9h de amanhã - Ilustração

A Rede Ebserh abriu concurso público com vagas para a área médica, assistencial e administrativa em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, são 108 vagas para os hospitais universitários da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), além de formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 10 mil.

Para o Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), são 11 vagas na área médica para as áreas de anestesiologia, endocrinologia e metabologia, infectologia, nefrologia pediátrica e neurologia pediátrica. Também há vagas em cadastro reserva para várias outras 25 especialidades médicas. Os salários iniciais para médicos são de R$ 8.647,57 para 24 horas semanais.

Para médicos do HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal de Grandes Dourados) são 24 vagas para médicos em oito especialidades e formação de cadastro reserva em quatro especialidades.

Na área assistencial, há disponibilidade de 23 vagas no HU da UFMS para cargos de enfermeiro, físico, nutricionista, técnico de enfermagem, técnico em farmácia e técnico em radiologia. Há ainda formação de cadastro reserva para seis cargos.

No hospital da UFGD, são 45 vagas na área assistencial, para os cargos de enfermeiro, enfermeiro de saúde indígena, fisioterapeuta, nutricionista, técnico em análises clínicas e técnico em enfermagem. Há formação de cadastro reserva em sete especialidades. Os salários para a área assistencial chegam a R$ 10.350,46.

Para a área administrativa, o HU UFMS oferece duas vagas para assistente administrativo. Os outros cargos têm formação de cadastro reserva. No HU UFGD, há uma vaga para analista administrativo (administração), um para analista administrativo (biblioteconomia) e mais um para assistente administrativo (administração). Há formação de cadastro reserva para advogado. Os salários para a área administrativa também chegam a R$ 10.350,46.

As inscrições abrem às 9h desta quarta (6) e seguem até o dia 10 de dezembro. O candidato deve acessar o site http://www.ibfc.org.br/, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto para o pagamento da taxa. O valor da inscrição é de R$ 240 para a área médica. Para a área assistencial e administrativa, a taxa é de R$ 80 para nível médio/técnico e R$ 180 para nível superior.