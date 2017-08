Concurso: prova oral para o cargo de procurador será realizada no dia 31 de agosto

Campo Grande (MS) – Os candidatos ao cargo de procurador do estado de Mato Grosso do Sul que estão em processo seletivo do XIII concurso devem realizar a prova oral no dia 31 de agosto. A informação está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (21.8).

De acordo com o edital nº 26, de 17 de agostos de 2017, a prova oral será aplicada às 8h30 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), no auditório da Academia de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (Acadepol/MS), que fica na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Bloco XV, Parque dos Poderes, em Campo Grande. Os candidatos habilitados devem comparecer ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência.

Para realizar a prova é preciso se apresentar à Comissão de Concurso, munido de documento original de identificação. Os candidatos ficarão incomunicáveis, em local apropriado, aguardando o início de sua prova oral. Aqueles que espontaneamente deixarem a sala destinada à sua acomodação, sem que para tanto tenha sido autorizado pela comissão de concurso, ficarão impedidos de participar da prova oral.

Conforme a publicação, a prova oral consistirá de questionamentos pela banca examinadora sobre Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito Tributário e Direito Processual Civil e Direito Civil e Empresarial. A ordem de realização da prova dos candidatos será definida por sorteio prévio a cada arguição. Ao final de todas as avaliações, será realizada, no mesmo local, sessão pública para a divulgação da nota global obtida pelos candidatos.

O edital completo pode ser conferido a partir da página 7. Assina o Procurador-Geral do Estado, Adalberto Neves Miranda.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

