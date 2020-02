Concurso Polícia Civil: Diário Oficial traz editais de convocação e cronograma de atividades

Campo Grande (MS) – Foram publicados na edição desta quarta-feira (26) do Diário Oficial do Estado, editais relacionados ao Curso de Formação de Escrivães de Polícia Judiciária e de Investigadores de Polícia Judiciária do quadro de Agentes de Polícia Judiciária da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

De acordo com os quantitativos estabelecidos na publicação, são 140 convocados para a função de Escrivão de Polícia Judiciária, sendo 101 de ampla concorrência, 28 cotistas negros, 4 indígenas e 7 PcD (Portadores de Deficiência). Quanto ao total de convocados para a função de Investigador de Polícia Judiciária, são 120, sendo 86 de ampla concorrência, 24 cotistas negros, 4 cotistas indígenas e 6 PcD.

Anexo ao edital, o cronograma de atividades para o Curso de Formação Policial 2020 lista ainda as datas para publicação das Classificações, as Convocações e o período para realização das matrículas em 1ª, 2ª e 3ª chamadas. Os editais estão publicados entre as páginas 60 e 62 do Diário Oficial desta quarta-feira. Para saber mais, acesse aqui.

Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Divulgação