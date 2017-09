Concurso para prêmio de Gestão Pública divulga lista de propostas inabilitadas e abre prazo para recurso

Seleção tem como objetivo premiar servidores públicos por inovações no ambiente de trabalho; prazo para recurso é de três dias.

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Fundação Escola de Governo (Escolagov), publicou na página 44 do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (25.9) a lista com as propostas não habilitadas para concorrer ao XII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública – Edição 2017. De acordo com o documento, os interessados podem apresentar recurso no prazo de três dias úteis. O objetivo do concurso é incentivar os servidores a contribuírem para a modernização da gestão pública, valorizando e premiando ideias inovadoras.

Conforme a publicação, caso queiram recorrer, os servidores devem acessar o site da Escolagov para acesso ao link específico do XII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, onde poderão preencher o recurso e encaminhar eletronicamente à Fundação.

O diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, reforça que a ideia da premiação é incentivar os servidores a contribuir para modernizar a gestão pública divulgando práticas inovadoras de sucesso e ideias inovadoras implementáveis, que sirvam de referência para outras iniciativas que venham aprimorar os serviços prestados à sociedade.

“É importante que o servidor participe, nesse momento em que o Governo do Estado implanta um novo modelo de gestão, baseado na gestão por competência, em busca de resultados, refletindo em prestar cada vez mais um melhor serviço à sociedade sul-mato-grossense”, afirmou.

R$ 24 mil em prêmios

Os trabalhos puderam ser inscritos em duas modalidades: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis. As práticas inovadoras são trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas implementadas proveniente de desenvolvimento com esforço e conhecimento do servidor ou de um grupo de servidores, apresentando resultados mensuráveis considerados inovadores em relação às práticas anteriores.

Já as ideias inovadoras são trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam a vir a ser implementados no âmbito do Governo do Estado de MS. Ambas as inciativas possibilitando produzir resultados positivos para o serviço público e para as entregas para a sociedade sul-mato-grossense.

Será atribuída a seguinte premiação aos participantes:

Práticas Inovadoras de Sucesso

1º lugar: R$ 6.000,00

2º lugar: R$ 4.000,00

3º lugar: R$ 2.000,00

Ideias Inovadoras Implementáveis

1º lugar: R$ 6.000,00

2º lugar: R$ 4.000,00

3º lugar: R$ 2.000,00.

O concurso é coordenado pela Escolagov e conta com a colaboração das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e de Governo e Gestão Estratégica (Segov), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul (Feserp) e da Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul (Fetems).

