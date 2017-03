Concurso para estagiários do TRT recebe inscrições até amanhã

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT/MS) recebe até amanhã (17.03) as inscrições para processo seletivo de estágio em 15 cidades de Mato Grosso do Sul. Os interessados devem se inscrever no www.superestagios.com.br. As provas serão realizadas no dia 2 de abril e o resultado será divulgado no dia 12 de abril.

Em Campo Grande, há vagas para estudantes do ensino médio e ensino superior matriculados nos cursos de Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Comunicação Social Habilitação em Publicidade e Propaganda, Cursos Relacionados à Área de Tecnologia da Informação, Engenharia Civil e História. No interior, as vagas são para acadêmicos de Direito.

Os municípios são Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Fátima do Sul, Jardim, Rio Brilhante, Nova Andradina, Naviraí, Mundo Novo, Três Lagoas, Paranaíba, Cassilândia, Bataguassu e Corumbá.

Haverá reserva de 10% das vagas por curso e local de estágio para candidatos portadores de deficiência ou necessidades especiais e outros 10% para estudantes afro descendentes (negros ou pardos) e indígenas.

Podem participar do processo seletivo alunos com 16 anos completos, na data da convocação. Os acadêmicos de ensino superior devem cursar, no mínimo, o segundo ano.

A remuneração para alunos do ensino superior é de R$ 950 e de R$ 665 para estudantes de nível médio regular e curso técnico integrado ao ensino médio. Os estagiários também receberão auxílio-transporte.

