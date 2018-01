Concurso oferece 10 vagas para promotor substituto em MS

- Arquivo

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul realiza o XXVIII Concurso Público de Provas e Títulos de Promotor de Justiça Substituto para provimento de 10 cargos e dos que vagarem até dois anos de sua homologação. Dos cargos, 10% ficam reservados às pessoas com deficiência e 20%, aos candidatos negros, observando as disposições pertinentes constantes no Regulamento.

As inscrições preliminares serão realizadas pela internet, a partir das 0h do dia 9 de janeiro de 2018 até as 18h do dia 16 de fevereiro, mediante a página eletrônica do Ministério Público Estadual (www.mpms.mp.br).