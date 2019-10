Concurso em Novo Horizonte do Sul oferece vagas para níveis fundamental, médio e superior

Inscrições até o dia 18 de outubro - Arquivo

A Câmara Municipal de Novo Horizonte do Sul reabriu as inscrições do concurso público para a admissão de profissionais de ensino Fundamental, Médio e Superior.

Os interessados em participar devem realizar as inscrições até o dia 18 de outubro, via internet, pelo site http://concursos.sigmams.com.br/informacoes/85/ e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 45 a R$ 99.

As vagas são para Assessor Jurídico (1); Assistente Administrativo (1) e Auxiliar de Serviços Gerais (1), onde os contratados deverão desempenhar atividades em carga horária de 20h e 40h semanais, com remuneração no valor de R$ 1.070,00 a R$ 3.000,00 ao mês.