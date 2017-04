Concurso em Nova Andradina vai eleger Miss para competir no mundial

Terminam nessa semana as inscrições para a edição 2017 do concurso de beleza Miss Nova Andradina, cidade distante 300 km de Campo Grande. O evento é classificatório para o Miss Mundo MS, Miss Brasil Fashionista e Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion, e também contará com quatro categorias.

Uma delas é a Mini Miss, com crianças de quatro a oito anos. Outro é a Miss Infantil, que envolve crianças de nove a 12 anos. Na sequência vem a Miss Teen, voltado para adolescentes de 13 a 17 anos. Quem fecha o evento é o Miss Nova Andradina Oficial, que pode ser disputado por jovens de 18 a 26 anos.

Em 2016, o Miss Nova Andradina elegeu Mirela Buss como vencedora da categoria Mini, Maria Cláudia Sanches como ganhadora da categoria Teen e Aline Santana como Miss Nova Andradina Oficial. Com o título, o trio representou o município nas etapas nacional e estadual do concurso.

Para obter mais informações e se inscrever pode ligar no número (67) 99641-7783.

