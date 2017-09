Concurso do Tribunal de Justiça recebe inscrições até 18 de setembro

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul continua com as inscrições abertas para o concurso com 560 vagas de formação de cadastro reserva, para diversos cargos de nível superior. Os salários são de R$ 4.913,79 para Analista Judiciário e R$ 5.636,96 aos Técnicos de Nível Superior.

As vagas são de Analista Judiciário na área fim e meio; Técnico de Nível Superior: Analista Técnico Contábil, Analista de Sistema Computacional, Bibliotecário, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Arquiteto, Médico, Odontologia, Assistente Social, Psicólogo, Jornalismo, e Estatístico.

Os candidatos podem se inscrever até 18 de setembro, pelo site www.pucpr.br. Confira aqui o edital.

