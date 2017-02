Concurso de fantasias movimenta centro de compras

De bebê palhacinho a super-heróis, princesas e muitos outros personagens, a folia foi completa no Shopping Campo Grande no último sábado (25). A diversão começou com o bailinho, oficina de máscaras, pinturinha de rosto, escultura de balões, pipoca e algodão doce. Em seguida, um concurso de fantasias infantil fez a alegria das crianças e adultos que estavam no Shopping. Muito capricho e criatividade nas fantasias tornaram a festa completa.





Entre as crianças vencedoras, está Júlia Helena, de 6 anos. Fantasiada de Moana, Júlia estava ansiosa para buscar seu prêmio. "Foi tudo bem no desfile, quero participar outras vezes", ela anuncia. Outro vencedor, Raul Santos Gonçalves, também com 6 anos, conta que foi o tio quem escolheu a fantasia de Chapolin para ele. "Gostei da fantasia escolhida e também de ganhar o concurso", declara.





As crianças vencedoras receberam prêmios das lojas apoiadoras do evento: 1+1, Celeiro Pedroca e Jujuba, Hering Kids, Marisol, Pezinho e Cia e Ri Happy.

A diversão continua nesta terça-feira de Carnaval (28), com mais bailinho infantil e atividades de recreação gratuitas para as crianças, entre 15h e 18h, na Praça Central do Shopping. Às 17h, será realizado o "Cãocurso", concurso de fantasias para os pets.

Podem participar do Cãocurso cachorros de qualquer raça, basta que o responsável faça a inscrição até o dia 27 de fevereiro, utilizando o aplicativo do Shopping. Para baixá-lo basta acessar a Apple Store ou Google Play. As inscrições são limitadas. Após o desfile, haverá recreação para animais oferecida pela Yamandu Espaço Animal, parceira do Shopping nessa ação. A inscrição é obrigatória apenas para o desfile, não sendo necessária para as demais atividades.

Os pets vencedores do concurso receberão os seguintes prêmios, oferecidos pela Yamandu: 1 vale-day care de um mês (duas vezes na semana / oito dias no mês) para o primeiro lugar e um vale-adestramento (2 aulas) para o segundo lugar.

Durante o evento, o Shopping estará recebendo doações de ração dos interessados em contribuir, que serão encaminhadas para a entidade de proteção e bem-estar animal Abrigo dos Bichos. As doações devem ser entregues no SAC, no Piso 1.

Todos os cães que estiverem no local devem usar, obrigatoriamente, coleira e guia curta de condução e, se for o caso, focinheira para os animais de comportamento habitualmente agressivo, independentemente de raça ou tamanho. Os pets que participarem do desfile poderão ter suas imagens e fotografias divulgadas/publicadas nas mídias do shopping, inclusive internet.

O regulamento está disponível no site www.shoppingcampogrande.com.br. Dúvidas e mais informações sobre o Cãocurso podem ser obtidas pelos telefones 3389-8000 ou 3389-8008.????

