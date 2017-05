Concurso da Universidade Estadual tem vagas para Técnico em Agropecuária

Dourados (MS) – O concurso público da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) tem duas vagas para o cargo de Técnico Agropecuário. As oportunidades exigem Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo e Curso Profissionalizante. As inscrições vão até 12 de maio.

As vagas para Técnico Agropecuário são para as cidades de Aquidauana e Cassilândia, onde a Uems possui cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia. O cargo requer Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico na área, além de registro no Conselho competente. Cabem aos profissionais as funções de auxiliar os docentes no desenvolvimento de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão; supervisionar e executar a regulagem e a manutenção de máquinas, ferramentas e implementos agrícolas e auxiliar na capacitação de alunos, estagiários, bolsistas e novos funcionários, entre outras.

O salário inicial do cargo de Técnico Agropecuário é de R$ 1.572,95.

Outras Vagas

O concurso público de provas e títulos para técnicos administrativos tem 34 vagas para cargos de nível médio e 24 vagas para cargos de nível superior. As oportunidades são para 11 unidades da Uems, nas cidades de: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems). A taxa de inscrição é de R$ 123,70 para os cargos de nível médio e R$ 197,92 para os cargos de nível superior.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 12 de maio. O candidato poderá reimprimir o Boleto Bancário pelo Sistema de Inscrição do concurso.

A Prova Escrita será aplicada no dia 18 de junho de 2017, nos períodos matutino e vespertino, nas cidades de Dourados/MS e Campo Grande/MS, com duração de quatro horas. Confira o edital.

Cargos de Nível Médio:

Assistente Administrativo: 25 vagas

Amambai (1), Aquidauana (3), Campo Grande (3 vagas gerais, uma para pessoa com deficiência e uma para negro), Cassilândia (1), Coxim (1), Dourados (7 vagas gerais, uma para pessoa com deficiência e duas para negros), Mundo Novo (1), Naviraí (2), Paranaíba (1).

Auxiliar de Laboratório de Biologia e de Química: 6 vagas

Aquidauana (1), Campo Grande (1), Cassilândia (1), Naviraí (1), Dourados (1), Mundo Novo (1).

Designer Gráfico-Arte Finalista: 1 vaga

Dourados (1).

Técnico em Agropecuária: 2 vagas

Aquidauana (1), Cassilândia (1).

Cargos de Nível Superior:

Administrador de Redes: 1 vaga

Dourados (1).

Analista de Sistemas: 1 vaga

Dourados (1).

Contador: 1 vaga

Dourados (1).

Técnico Administrativo: 21 vagas

Amambai (1), Aquidauana (2), Campo Grande (3 vagas gerais e uma para negros), Cassilândia (1), Dourados (5 vagas gerais, uma para pessoa com deficiência e uma para negro), Mundo Novo (1), Naviraí (2), Nova Andradina (1), Paranaíba (1) e Ponta Porã (1).

Carreira

Entre os principais atrativos da carreira está a progressão salarial baseada na qualificação do servidor público. O salário inicial do Assistente Técnico de Nível Médio, por exemplo, é de R$ 1.572,95, mas se o servidor possuir curso profissionalizante, a remuneração aumenta para R$ 1.808,89. Caso o servidor tenha graduação completa, o salário passa para R$ 1.887,54 e, em caso de pós-graduação, para R$ 2.359,42.

Já o salário inicial do Técnico de Nível Superior é de R$ 2.246,48. O servidor que tiver concluído pós-graduação em nível de especialização, passa a ganhar R$ 3.370,32; em nível de Mestrado, a remuneração sobe para R$ 4.718,45 e, para os servidores com Doutorado, os valores chegam a R$ 6.515,95. Para incentivar ainda mais a capacitação dos servidores, a UEMS permite o afastamento remunerado para pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado, contanto que o interessado cumpra os pré-requisitos previstos para o afastamento.

Aqueles que vierem a ser aprovados no certame, além do salário base, terão acesso a uma carreira que prevê outras vantagens, como auxílio alimentação (R$ 462,00) e convênio médico e odontológico familiar pela Cassems.

Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

